Paris 2024: 400 nouveaux coureurs amateurs repêchés après le défi contre Kipchoge

Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris ont décidé d’accorder 400 dossards supplémentaires aux participants du défi organisé ce dimanche contre Eliud Kipchoge. 400 coureurs amateurs ont ainsi été repêchés et pourront participer au marathon des JO de Paris en 2024.

A peine la ligne d’arrivée franchie que les premières critiques sont apparues. Le projet novateur d’ouvrir le marathon des Jeux olympiques 2024 aux amateurs s’est accompagné d’un début de polémique ce dimanche lors du premier événement organisé pour gagner un dossard en vue de la course olympique à Paris.

Au bout de cinq kilomètres de course, un peu plus de 1.000 participants avaient devancé le double champion olympique du marathon, Eliud Kipchoge, et ainsi décroché le précieux sésame. Face aux critiques, les organisateurs ont finalement décidé de repêcher 400 coureurs supplémentaires.

Une difficulté inégale

Une telle décision s’explique par les conditions du défi face au doublé médaillé d’or kényan. Réparti en cinq sas sur la ligne de départ, les coureurs amateurs ont été divisés en fonction de leur niveau supposé. Si les athlètes en herbe supposés plus faibles partaient avec 19 minutes d’avance sur Eliud Kipchoge, ceux dont le niveau de base est le meilleur ne possédaient que 50 secondes de marge sur le recordman du marathon.

Une inégalité qui a provoqué la colère des coureurs présents dans les deux derniers sas, déçus et frustrés de ne pas avoir pu se battre à armes égales pour essayer de décrocher le dossard tant convoité pour le marathon des JO de Paris 2024.

L’un des producteurs de RMC Sport a lui aussi tenté sa chance en s’élançant parmi les derniers concurrents. En vain. Forcément déçu d’avoir raté le coche ce dimanche, il quand même apprécié d’avoir pu défier Eliud Kipchoge.

"Pendant 380 mètres j’étais un athlète olympique! Mais il est passé à côté de moi, ce n’est pas une fusée c’est un avion ce gars, a lancé avec humour Geoffrey Charpille. Ce qui est le plus chiant pour moi, désolé du gros mot, c’est qu’il est simple dans sa façon de courir. Tout à l’air si simple. A 800m j’étais déjà en train de cracher mes poumons. Et lui il est là il sourit, limite il faisait des selfies. Eliud Kipchoge c’est une légende." Malheureusement pour le membre de la rédaction de RMC Sport, son chrono ne lui a pas permis de figurer parmi les repêchés.