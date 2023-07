Mondial U20: les Bleuets en demi-finale après un carton contre les Gallois

L'équipe de France des moins de 20 ans a enchaîné une troisième victoire consécutive ce mardi face au pays de Galles (43-19) lors du Mondial U20 en Afrique du Sud. Les Bleuets sont qualifiés pour les demi-finales où ils affronteront l'Angleterre.

A quelques semaines la Coupe du monde en France (du 8 septembre au 28 octobre), l'équpe de France des moins de 20 ans a brillé lors du Mondial U20. Après le Japon et la Nouvelle-Zélande, les Bleuets sont venus à bout du pays de Galles (43-19) ce mardi pour la dernière journée des poules.

Avec une troisième victoire bonifiée en autant de matchs pendant la compétition disputée en Afrique du Sud, la France a décroché sa qualification pour les demi-finales.

Un sans-faute pour les Bleuets avant de défier l'Angleterre

Malgré l'expulsion de leur talonneur Barnabé Massa, dont le carton jaune à la 15e minute a été commué en rouge à la 24e, les Bleuets ont largement dominé leurs adversaires en signant six essais, dont un doublé de leur capitaine Nicolas Depoortère.

Premiers de leur poule avec 15 points, les protégés de Sébastien Calvet sont même assurés de finir avec le meilleur lors de la phase de groupes.

Une performance qui leur permettra d'éviter les premiers des poules B et C: l'Irlande et la Géorgie en demi-finale. A la place, les Bleuets auront droit à un Crunch face aux jeunes Anglais, dimanche, pour une place en finale.

Double tenante du titre au Mondial U20, la France rêve d'un fantastique triplé après ses succès en 2018 et 2019. Seuls les Baby Blacks néo-zélandais ont fait mieux avec quatre sacres consécutifs entre 2008 et 2011.