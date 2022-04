Mort d’Aramburu: le récit glaçant d’un témoin de la bagarre qui a précédé le meurtre

Un témoin de la bagarre ayant précédé le meurtre de Federico Martin Aramburu, le 19 mars dernier, a livré à L’Equipe son récit glaçant. Il assure notamment avoir été marqué par la violence de Loïk Le Priol, l’un des deux suspects.

Plus de deux semaines après le drame, il assure s'être refait le scénario "25 000 fois dans sa tête". Ce mardi, un témoin de la bagarre ayant précédé le meurtre de Federico Martin Aramburu a livré à L’Equipe le récit de l’altercation qui a eu lieu le 19 mars dernier entre l’ancien rugbyman (accompagné de son associé Shaun Hegarty) et le duo Loïk Le Priol-Romain Bouvier, les deux hommes soupçonnés du crime.

"Ce matin-là, je suis en train de dormir. Malgré le double vitrage, je me fais réveiller par des hurlements, des insultes. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir. Il est 5 h 55 à peu près, ce qui a été corroboré par des images de vidéosurveillance. L'apogée de la bagarre est compliquée à décrire mais j'entends un homme - que j'identifie aujourd'hui comme étant Le Priol - hurler, mais vraiment hurler (il insiste), des insultes et toujours en direction d'une seule et même personne, dont je ne sais pas, à ce moment-là, de qui il s'agit. Malgré l'heure, il y a beaucoup de gens aux fenêtres, ce qui témoigne de la violence de la scène. C'est tellement violent, déterminé, et l'homme au sol ne réagit tellement pas, qu'une fraction de seconde je me dis qu'il a dû merder et qu'il ''accepte' de prendre une raclée", assure le témoin dans les colonnes du quotidien sportif.

"Cette scène ne dure que quelques secondes", poursuit le témoin. "Aramburu tombe très peu de temps au sol. L'intervention des mecs du bar d'en bas est immédiate. Pendant quelques secondes, tout le monde tape tout le monde. J'ai déjà vu des bagarres, mais là ce qui est surréaliste, c'est la détermination d'un des gars (...) À ce moment-là, je perçois la détermination de Le Priol, même si à cet instant je ne sais pas qui c'est. Il tente d'y retourner, il continue de hurler des insultes mais il est empêché par quelqu'un que je n'ai pas identifié. Je suis persuadé que s'il avait pu y retourner, il y serait retourné. Je pense que s'il avait pu le tuer avec ses poings, il l'aurait tué avec ses poings. Il hurlait ‘Ta mère la pute !’ Ce qui m'a paru dingue, c'est le contraste entre les attitudes. Je voyais Aramburu à terre et je me souviens me dire qu'il se prend des putains de droite. Il se relève. Il vient de se faire défoncer et il ne cherche même pas à rendre les coups."

Le témoin, qui estime que les deux suspects "s’en sont pris à Aramburu parce que Hegarty leur faisait trop peur" à cause du physique d’armoire à glace de ce dernier, a été marqué par la différence d’attitudes entre les deux duos. "Aramburu s'est fait éclater mais il n'a jamais rendu les coups. Il était droit. Shaun et lui ont dû se dire : ‘On est tombés sur deux débiles, ils ont la vingtaine, ils sont bourrés - ça a dû leur arriver 20 fois dans leur vie - viens on se casse, on rentre à l'hôtel!’ Eux deux, je n'ai jamais entendu le son de leur voix."

"À un moment, les deux gars (les suspects) sont repoussés dans la rue de Buci. Là, je me souviens de voir un type retenir Le Priol qui tente de sortir à plusieurs reprises un truc de sa poche ! J'ai voulu crier, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit 'ils vont me prendre pour un taré'. Je me suis dit au pire c'est un couteau. Des bastons, j'en ai vu, mais là, c'est bizarre, c'est la première fois que j'avais le pressentiment que ça pouvait partir plus loin. Il (l'agresseur suspecté) paraissait tellement déterminé. Personne ne semblait pouvoir le calmer."

Le témoin n’a pas assisté au meurtre de l’ancien rugbyman. "Je ferme la fenêtre quand la baston est finie, il semblerait que tout le monde rentre chez soi. Les serveurs sont en train de ranger le bar. Impossible de vous dire où vont Le Priol, Bouvier et la nana mais la Jeep est là. D'ailleurs, je me souviens me faire la réflexion ‘Tiens, c'est la Jeep qui est souvent là.’ En même temps, on ne peut pas la louper. On la voyait souvent. C'est la même que celle qu'on a vue ensuite sur les photos. Je me remets au lit. Je regarde mon téléphone. Je ferme les yeux, je n'ai même pas le temps de faire comme ça (il mime le geste de s'enrouler dans sa couette) qu'il y a les six coups de feu."