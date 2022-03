Mort d’Aramburu: une cagnotte ouverte pour venir en aide à sa famille

Le 19 mars, l’annonce de la mort de l’ancien rugbyman Federico Martin Aramburu a choqué le monde du sport. L’ayant côtoyé au Biarritz Olympique, Imanol Harinordoquy a relayé une cagnotte lancée par les amis du défunt afin d’aider financièrement la famille de l’Argentin.

Assassiné le 19 mars à Paris près du quartier de Saint-Germain-des-Près, Federico Martin Aramburu laisse derrière lui sa femme et ses enfants. Afin de les soutenir, des amis ont créé une cagnotte sur Leetchi destinée à les aider financièrement avec le message suivant : "Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses avec beaucoup d’amour."

Une initiative appréciée dans le monde du rugby. Son ancien coéquipier au Biarritz Olympique Imanol Harinordoquy a relayé ce message. Dans l’émission Arrêt Buffet, l’ancienne troisième ligne avait déjà eu des mots pour la famille de son ancien coéquipier: "J’ai une pensée très émue pour sa famille qui est arrivée d’Argentine dimanche et pour sa femme et ses enfants. Il va terriblement nous manquer."

Pour l’heure, le principal suspect dans l’assassinat de l’Argentin a été arrêté en Hongrie. Déjà connu des services de police, Loïk Le Priol a déclaré à la police hongroise qu’il comptait prendre les armes pour prendre part au conflit entre l’Ukraine et la Russie. Deux proches du suspect ont aussi été arrêtés.

"Il était extrêmement généreux"

Très affecté par la disparition d’Aramburu, Harinordoquy expliquait à "Arrêt Buffet", quel genre de personne était son ancien coéquipier: "C’était un joueur qui n’avait pas beaucoup de moyens mais qui donnait tout sur le terrain. Il était extrêmement généreux sur le terrain mais en dehors aussi. C’était un homme qui avait une lumière incroyable."

Le Français n’est pas le seul à avoir réagi à cette triste nouvelle. Ce mercredi, l’adjoint à la mairie de Paris en charge des sports et des Jeux Olympiques et paralympiques 2024 Pierre Rabadan a eu des mots pour les proches de l’Argentin: "Je voulais présenter mes plus sincères condoléances à toute la famille de Federico Martin Aramburu (…) Je pense à ses parents (…) à sa femme et ses trois enfants qui ont vu leur papa tué alors qu’il allait voir un match de rugby dans notre ville."