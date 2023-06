Mort de Christophe Dominici: sa veuve Loretta Denaro assigne en justice Thierry Braillard

Loretta Denaro, veuve de Christophe Dominici, estime que l'ancien rugbyman français a été mal conseillé dans l'affaire du rachat avorté de l'AS Béziers.

Durant le printemps 2020, un projet de rachat de l'AS Béziers Hérault avec des fonds émiratis avait été annoncé par Christophe Dominici. À l'époque, l'affaire semblait si avancée qu'il se disait que l'ancien rugbyman français travaillait sur le recrutement des joueurs et entraîneurs. Tout avait finalement capoté au mois de juillet et il s'était avéré que le dossier ne tenait pas la route financièrement. Quelques mois plus tard, le 24 novembre 2020, l'ancien cadre des Bleus perdait la vie dans des circonstances tragiques.

Pour sa veuve Loretta Denaro, "il n'y aurait pas eu de feuilleton biterrois et Christophe serait toujours parmi nous" s'il avait été correctement conseillé. C'est pourquoi elle annonce, dans les colonnes de L'Équipe, avoir assigné en justice l'avocat Thierry Braillard, impliqué dans cette affaire de rachat.

"J'attaque l'avocat en charge du dossier car lorsqu'on va voir un avocat, c'est normalement pour être protégé, conseillé, et ce professionnel doit vérifier les actes, s'assurer de l'origine des fonds", dénonce-t-elle auprès du quotidien sportif. Sa procédure vise à récupérer un dédommagement de 3,5 millions d'euros.

La justice pourra-t-elle donner suite à la procédure ?

Ancien secrétaire d'État aux Sports (2014-2017), Thierry Braillard est aussi connu pour avoir oeuvré en tant qu'avocat dans plusieurs dossiers financiers du monde du sport français. Une réputation qui a poussé Christophe Dominici à se tourner vers lui pour le dossier de l'AS Béziers Hérault.

Contacté par L'Équipe, Me Thierry Braillard balaie les reproches de Loretta Denaro et affirme que son assignation ne pourra aboutir. Car il explique qu'il ne travaillait pas pour Christophe Dominici mais pour la société de l'homme d'affaires qui s'était rapproché de l'ancien joueur afin de mener le projet à bien: "Je ne vois donc pas à quel titre Mme Denaro peut faire jouer ma responsabilité civile professionnelle au nom de feu Christophe Dominici alors que je n'ai jamais été son avocat".