"Christophe Dominici, un génie tourmenté": le podcast Panthéon de RMC Sport

Pour son troisième numéro, le podcast Panthéon de RMC Sport revient sur la vie aussi géniale que tourmentée de Christophe Dominici, décédé tragiquement le 24 novembre 2020. Avec les témoignages forts de Max Guazzini, Vincent Moscato ou encore Bernard Laporte.

C’était il y a tout juste un an, le 24 novembre 2020. Christophe Dominici, l'un des rugbymen préférés des Français, perdait tragiquement la vie à l'âge de 48 ans, dans des circonstances encore contestées. Pour son troisième numéro, après s'être intéressé à Bernard Tapie et Kobe Bryant, le podcast Panthéon de RMC Sport a décidé de revenir sur la vie de l'ancien ailier, entré notamment dans la légende de son sport grâce à son essai inscrit face aux All Blacks en 1999.

>> Le 3e épisode du podcast Panthéon consacré à Christophe Dominici est à retrouver ici

Les témoignages forts de Guazzini, Moscato, Laporte...

De nombreuses personnalités du rugby (Max Guazzini, Vincent Moscato, Bernard Laporte, Franck Comba, Richard Dourthe...) ont accepté de revenir avec notre journaliste Nicolas Jamain sur le parcours du feu follet du Stade Français, aussi génial que tourmenté. "On avait une affection réciproque. Il était tellement généreux. Il avait du charisme, et ça ne s’invente pas le charisme, on l’a ou non. Il avait une personnalité et des choses à dire parce qu’il avait souffert, à l’image des grands artistes. Il avait ce côté marqué par le destin, une âme angélique", témoigne ainsi Max Guazzini, ancien président du Stade Français, qui avait recruté Christophe Dominici en 1997.

L'ex-international français aux 67 sélections est décédé l'an dernier après une chute d'une dizaine de mètres dans le parc de Saint-Cloud, à proximité de Paris.