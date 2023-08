Biarritz Olympique: "Nous n’avons pas pris ombrage de cette intervention fédérale", réagit Aldigé après le déblocage des licences

Contacté par RMC Sport, le président du BO est revenu sur le déblocage des licences des joueurs biarrots permettant la tenue du match Biarritz-Colomiers ce jeudi soir en ouverture de la saison de Pro D2 2023-2024. Il dit avoir fait preuve de "bonne volonté", même s’il était confiant sur la tenue de la rencontre.

Maintenant que l’Association Biarritz Olympique Rugby - le pendant amateur du BO qui gère notamment les licences (y compris professionnelles) - a remboursé sa dette de 117.000 euros à la Fédération française de rugby ce mercredi, les joueurs biarrots ont reçu leur licence pour la saison 2023-2024 et pourront ouvrir le bal du Pro D2 comme prévu ce soir face à Colomiers au stade Aguiléra.

Une situation décantée grâce à l’aide de la société sportive et le président Jean-Baptiste Aldigé, qui explique avoir mis la main au pot pour aider l’association à solder sa dette. Il confirme avoir reparlé à la maire de Biarritz Maïder Arosteguy pour la première fois depuis un an et demi afin de trouver une solution au blocage des licences.

"Nous sommes sûrs que M. Grill aurait laissé le match se jouer"

Le président du BO se dit pour le moins étonné par la fermeté du président de la FFR. "Florian Grill a hérité d’une situation créée par la gouvernance précédente. Il a voulu marquer son territoire", analyse Jean-Baptiste Aldigé.

Il confie à RMC Sport sa lecture de la situation: "En tant que membre de la Ligue nationale de rugby, nous n’avons pas pris ombrage de cette intervention fédérale et avons fait preuve de bonne volonté pour aider notre association qui évolue sous la responsabilité de la FFR. Mais nous sommes sûrs que même sans cette bonne volonté, M. Grill aurait laissé le match se jouer".