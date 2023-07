Mohamed Haouas veut faire profil bas pour son arrivée à Biarritz

Mohamed Haouas entame son contrat au Biarritz Olympique. L’ex-pilier montpelliérain était attendu à l’entraînement ce mercredi.

Quel accueil est réservé à Mohamed Haouas sur la côte basque? L’ex-Montpelliérain doit s’entraîner aujourd’hui avec ses nouveaux coéquipiers biarrots au Stade Aguilera. Le pilier droit a vite rebondi après sa condamnation à un an de prison ferme (sans mandat de dépôt, ce qui lui permet d’être libre) pour violences conjugales, le 30 mai dernier. Le club plaide le droit au "pardon" et explique avoir rencontré la compagne du joueur avant de l’engager. Au Biarritz Olympique, on assure qu’Imane Haouas les a remerciés de donner une nouvelle chance à son mari.

"Il aimerait se faire oublier"

Une arrivée qui divise les supporters. Si le groupe Miarritzeko Mutilak promet de boycotter les matchs à Aguilera pour dénoncer le recrutement d’un joueur condamné pour violences conjugales, les Soldats rouges, eux, veulent donner une seconde chance à Mohamed Haouas. Mais ils l’appellent à avoir un comportement irréprochable.

Une approche partagée par le président Jean-Baptiste Aldigé. Lui dénonce les propos de la ministre des sports. Amélie Oudéa-Castéra a salué la fermeté de la FFR qui juge le comportement du pilier "contraire aux principes" de l’équipe de France et de l’ASM Clermont qui a promis qu’il ne jouerait jamais sous ses couleurs. Du côté du pilier et de son entourage, c’est silence radio. "Il aimerait se faire oublier", nous souffle-t-on.

Mohamed Haouas arrive dans un contexte mouvementé à Biarritz

Le joueur de 29 ans devait partir en Auvergne la saison prochaine. L’ASM a tenté de faire suspendre le contrat devant les prud’hommes de Clermont-Ferrand mais a été débouté le 26 juin. Les Auvergnats ont donc négocié avec le rugbyman pour rompre le contrat qui devait commencer le 1er juillet. Un montant confidentiel, nous dit-on à l’ASM qui assure avoir déjà tourné la page Mohamed Haouas.

C’est maintenant au Pays basque qu’il a donc posé ses valises avec sa famille. Dans son entourage, certains restent vigilants: "N’était-ce pas un peu trop tôt pour signer ailleurs?"; "Pourquoi le BO l’a vraiment recruté?"; "Est-ce que la polémique que provoque son arrivée sert à en masquer une autre?"

Mohamed Haouas rejoint un club qui devait changer de propriétaire et de dirigeant cet été. Mais l’homme d’affaires Romain Détré, qui devait racheté Biarritz, a stoppé la vente juste avant la date prévue de signature le 30 juin. Un désaccord financier qui explique pourquoi Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé restent aux commandes.