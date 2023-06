Incroyable coup de théâtre: Haouas ne jouera pas à Clermont... mais a signé à Biarritz

Comme révélé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, Mohamed Haouas ne jouera pas à Clermont la saison prochaine. Après que les Prudhommes ont débouté l’ASM, le joueur, condamné à un an de prison pour violence conjugale, et le club ont trouvé un accord pour mettre un terme à leur engagement. Sud-Ouest révèle que l’ex-Montpelliérain de 29 ans va rejoindre Biarritz en Pro D2, une information confirmée par RMC Sport.

Improbable retournement de situation dans le feuilleton Mohamed Haouas. Comme révélé ce vendredi par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, le pilier international ne portera finalement pas le maillot de Clermont. Après que l’ASM a été déboutée par les Prudhommes de sa demande de suspendre le contrat de travail du pilier international, condamné pour avoir frappé sa femme avant qu'il ne rejoigne Clermont cet été, les deux camps ont finalement trouvé un accord pour mettre fin à une collaboration, laquelle n’aura donc jamais vraiment débutée.

“Mohamed Haouas ne sera pas à Clermont la saison prochaine”, a confirmé à RMC Sport Me Arnaud Dubois, l’un de ses avocats. L’ancien pilier du MHR s’était engagé pour trois saisons avec le club auvergnat. Son contrat devait débuter ce samedi 1er juillet.

Un contrat de deux ans au BO

Si Mohamed Haouas ne prendra donc pas la direction de Clermont, il ne restera pas sans club et va évoluer en Pro D2. Comme avancé par Sud-Ouest, le pilier international s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Biarritz, une information que RMC Sport est en mesure de confirmer. Si le BO dirigé par Jean-Baptiste Aldigé - qui n'a finalement pas vendu le club - n’a rien officialisé, la perspective de voir arriver l’ancien Montpelliérain dans le club du Pays basque a de quoi surprendre.

Mohamed Haouas risque en effet l'incarcération. Condamné à un an de prison ferme fin mai pour violences conjugales, l'ex-pilier du XV de France a écopé ce vendredi de neuf mois ferme pour des "violences aggravées" commises il y a près de 10 ans à Montpellier. Cette nouvelle condamnation du joueur par le tribunal correctionnel de Montpellier rend en effet possible son passage par la case prison, selon son avocat, Me Marc Gallix, qui a annoncé son intention de faire appel.