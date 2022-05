Mort de Kelly Meafua: des hommages sur tous les terrains de Pro D2 ce jeudi

La LNR a annoncé vouloir rendre hommage à Kelly Meafua jeudi lors de la 30e journée de Pro D2, une semaine après que le troisième ligne samoan de Montauban s'est tué en sautant dans le Tarn depuis un pont. Il avait 31 ans.

Depuis la mort accidentelle du rugbyman montalbanais Kelly Meafua, qui a laissé derrière lui une épouse enceinte et trois enfants, les hommages dans le monde de l’ovalie se sont multipliés. Ce mardi matin, le club de l’US Montauban (Pro D2) a relayé la cagnotte en ligne créée par les coéquipiers de l’ancien troisième ligne samoan afin de soutenir sa famille.

Quelques heures plus tard, la Ligue nationale de rugby (LNR) a publié un communiqué dans lequel elle "adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, son club et ses coéquipiers", et assure qu’un hommage va lui être rendu jeudi.

Une minute d’applaudissements prévue dans les stades de Pro D2

"La Ligue nationale de rugby est comme tout le monde du rugby sous le choc après la disparition tragique de Kelly Meafua, joueur professionnel de l'US Montalbanaise, ayant également porté les couleurs du RC Narbonnais et de l'AS Béziers Hérault, écrit l’instance. (…) Joueur de grand talent apprécié de tous pour ses qualités humaines, Kelly Meafua laisse un grand vide à tous les amoureux du rugby et à ses proches. Un hommage lui sera rendu sur les terrains à l'occasion de la 30e journée de Pro D2 et une minute d'applaudissements lui sera dédiée."

Titulaire vendredi dernier lors de la victoire de Montauban face à Narbonne (48-40), Kelly Meafua avait été retrouvé sans vie samedi. Le joueur de 31 ans a sauté du Pont-Vieux (haut de 22 mètres), plongeant dans le Tarn, après une virée en boîte de nuit dans le centre-ville de Montauban organisée quelques heures après le dernier match à domicile de la saison.