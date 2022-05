Pro D2: Kelly Meafua, troisième ligne de Montauban, est mort en sautant d'un pont

Titulaire ce vendredi lors de la victoire de Montauban face à Narbonne en Pro D2 (48-40), le troisième ligne samoan Kelly Meafua a été retrouvé sans vie ce samedi, selon La Dépêche du midi. Le joueur de 31 ans a sauté d'un pont, plongeant dans le Tarn, après une virée en boîte de nuit. L'un de ses coéquipiers a aussi plongé pour le secourir et se trouve en état d'hypothermie.

Le club de Montauban pleure ce samedi la disparition tragique de son joueur Kelly Meafua, à l'âge de 31 ans. Selon une information de la Dépêche du Midi, confirmée par l'AFP, quelques heures après une victoire de l'USM Sapiac vendredi soir contre Narbonne (48-40) lors d'un match de Pro D2 où il était titulaire, le troisième ligne samoan a sauté à l'eau du haut d'un pont dans le Tarn - à 22m de hauteur - et a été retrouvé ensuite sans vie.

Le procureur de Montauban, Bruno Sauvage, privilégie la piste d'un "dramatique accident". Selon nos informations, le parquet a demandé la réalisation d'une autopsie et de prélèvements pour connaître les causes exactes de la mort. Les policiers présents sur place cherchent eux à déterminer les circonstances qui ont poussé Meafua à sauter de ce pont.

Un coéquipier a aussi plongé pour le sauver

D'après la Dépêche, Kelly Meafua aurait fêté la victoire en boîte de nuit dans le centre-ville de Montauban, en compagnie de Christopher Vaotoa, un coéquipier français, et d'une autre personne. Vaotoa a été lui répêché par les pompiers de l'autre côté de la rive, en état d'hypothermie. Le pilier de 25 ans a été transporté à l'hôpital (il en est depui sorti), mais son partenaire n'a pas réussi à survivre. Il aurait sauté pour porter secours à Meafua.

"J'ai vu une deuxième personne sauter pour tenter de lui porter secours et j'ai retenu le troisième, très alcoolisé, qui voulait faire de même", a raconté un témoin de la scène au journal. Il a fallu plusieurs heures aux secours (arrivés sur place juste avant 7h), après avoir trouvé Vaotoa, pour apercevoir le corps de Kelly Meafua mais il était déjà trop tard.

L'USM Sapiac fait part de sa douleur et suspend ses entraînements jusqu'à nouvel ordre

Le Samoan Kelly Meafua était passé aussi par Narbonne au cours de sa carrière, avant d'effectuer une expérience en Australie. Il s'était engagé en avril 2020 avec l'USM Sapiac, après deux saisons avec Beziers. L'USM disputait ce vendredi son dernier match à domicile de la saison.

Le club a fait part sur les réseaux sociaux de sa "douleur": "Nous sommes tous choqué par ce drame qui est survenu dans la nuit de vendredi à samedi, explique-t-il. Toutes nos pensées vont vers sa famille, ses coéquipiers et l'ensemble des amoureux du club." Et de donner quelques précisions dans un communiqué: "Le joueur de 32 ans a chuté dans le Tarn au petit matin, et n’a pas survécu. Un de ses coéquipier a tenté de le secourir, sans succès. Transporté à l’hôpital pour hypothermie, il est sorti ce matin en bonne santé. L’ensemble des entrainements sont suspendus jusqu’à nouvel ordre."