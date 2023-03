Pro D2: Baptiste Lafond, joueur d'Agen, mis en examen pour viol et placé en détention provisoire

Selon les informations de Sud-Ouest, Baptiste Lafond, joueur du SU Agen a été mis en examen vendredi pour viol et placé en détention provisoire à Mont-de-Marsan.

Les faits se seraient produits au mois de mai dernier. Soupçonné d’avoir abusé d’une femme lors d’une soirée à Bayonne, alors qu’il portait les couleurs de Rouen, Baptiste Lafond a été mis en examen pour viol vendredi selon les informations de Sud-Ouest.

En détention provisoire à Mont-de-Marsan

L’actuel trois-quart centre du SU Agen, 24 ans, a été placé dans la foulée en détention provisoire à Mont-de-Marsan, dans les Landes, le temps de la poursuite des investigations. Il avait déjà été entendu par la police en octobre dans le cadre de cette affaire, avant d’être remis en liberté.

Le joueur, qui reste présumé innocent, est visé par une information judiciaire ouverte par le parquet de Bayonne. Le fils de Jean-Baptiste Lafond, ex-international français, a été formé en région parisienne (Suresnes, Stade Français et Racing 92), avant de rejoindre Rouen, puis Agen l’été dernier.

"Je suis surpris par cette annonce, a réagi auprès du Parisien le président du SU Agen Jean-François Fonteneau. On avait eu vent de cette affaire en octobre, il nous avait informés qu’il avait un souci. On n’était pas entré dans les détails et l’affaire semblait ensuite classée. (...) S’il est incarcéré, c’est qu’il doit y avoir un faisceau de preuves, mais ça va lui permettre aussi de peut-être prouver son innocence. (...) On attend de voir ce qui va sortir de cette situation pour prendre une décision."