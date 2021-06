Pro D2, suivez la finale Perpignan-Biarritz en direct

Bonjour à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la finale de Pro D2 entre Perpignan et Biarritz. Le vainqueur se hissera directement à l'échelon supérieur et le perdant jouera un barrage face au 13e de Top 14 ! Coup d'envoi à 17h30 au GGL Stadium de Montpellier !