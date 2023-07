ProD2: un joueur de Biarritz poursuivi pour violences sur sa compagne

Zakaria El Fakir, pilier du Biarritz Olympique, sera jugé le 14 décembre prochain devant le tribunal de Bayonne pour "violences habituelles" sur sa compagne entre 2016 et 2023.

Le rugbyman Zakaria El Fakir, qui évolue en ProD2 avec Biarritz, est poursuivi pour "violences habituelles" sur sa compagne et sera jugé le 14 décembre devant le tribunal de Bayonne, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Bayonne. Le joueur, âgé de 26 ans, évolue au poste de pilier au sein du Biarritz Olympique depuis 2021. Il est soupçonné de violences "verbales et physiques", indique le parquet, commises sur sa compagne et étalées de janvier 2016 à juillet 2023.



Celle-ci, qui avait porté plainte pour violences une première fois en 2021, puis une seconde fois le 11 juillet, s'est vue prescrire dix jours d'ITT (incapacité totale de travail) psychologique. Lors de sa garde à vue, terminée vendredi matin, le joueur a contesté l'ensemble des faits reprochés.

Quelques semaines après l'arrivée de Mohamed Haouas

Le parquet a requis le placement de Zakaria El Fakir sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Au début du mois de juillet, le Biarritz Olympique avait officialisé le recrutement de Mohamed Haouas, pilier de 29 ans aux 16 sélections en équipe de France, condamné fin mai pour violences conjugales.



Le club basque avait invoqué "le pardon" pour justifier l'arrivée du joueur international français, disant comprendre "le désarroi" des supporters après avoir avoir reçu de nombreux messages de désapprobation.