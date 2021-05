Rouen : Nicolas Godignon pour succéder à Richard Hill ?

L’ancien entraîneur de Brive et Pau, Nicolas Godignon, est en contact avancé avec les dirigeants de Rouen, quatorzième de la saison de Pro D2, pour prendre la suite de Richard Hill.

Qui remplacera Richard Hill ? Deux ans avant la fin de son contrat, le manager anglais a annoncé son départ de Rouen la semaine dernière. L’ancien international a décidé de changer d’air pour raisons personnelles. " C’est un choix mûrement réfléchi qui intervient après huit saisons passées au Stade Rouennais, puis au Rouen Normandie Rugby," indiquait le communiqué du club.

Richard Hill explique cette décision notamment par la volonté de se rapprocher de sa famille. "En effet, cette année, le Covid ne lui a pas permis de se rendre en Angleterre pour voir les siens autant qu’il le souhaitait. Richard ressent le besoin de se rapprocher d’eux et de passer beaucoup plus de temps avec sa femme, ses enfants et ses petits-enfants."

Godignon pressenti

Désormais, Rouen, quatorzième de la saison de Pro D2, s’active pour lui trouver un successeur. Plusieurs pistes sont étudiées en coulisses ces dernières jours. La plus avancée mènerait à Nicolas Godignon, selon les informations de RMC Sport.

L’ancien entraîneur de Brive et Pau s’est entretenu avec les dirigeants normands ces derniers jours et le dossier est bien avancé. Sans club depuis son éviction de la Section Paloise, ainsi que celle de Thierry Manca, en décembre dernier, Godignon pourrait prochainement retrouver un banc de touche. Le mois dernier, le club de Limoges (Fédérale 1) avait annoncé que l’ancien troisième ligne de 46 ans allait apporter "son expertise" durant l’intersaison.