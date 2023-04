Rugby: l'ex-international français Benjamin Fall arrête sa carrière à 34 ans

Benjamin Fall, joueur d'Oyonnax (Pro D2) depuis octobre 2020 après avoir joué notamment à Montpellier et au Racing 92, a annoncé mardi sur son compte Instagram qu'il arrêtait sa carrière à 34 ans.

Ancien international français, avec 14 capes au compteur entre 2009 et 2018, Benjamin Fall a annoncé mardi sur Instagram se retirer des terrains de rugby, à l'âge de 34 ans.

"Cela fait maintenant deux ans que j'essaye dans l'ombre et le silence de revenir à mon meilleur niveau en attendant un dernier challenge intéressant en Top 14, mais mon corps et ma tête ne suivent plus et ne me permettent plus de prétendre à jouer au niveau professionnel", affirme le joueur d'Oyonnax, en légende d'une photo où il porte le maillot du XV de France.

Parmi les vainqueurs du Grand Chelem en 2010

"Je ne garde que des bons souvenirs de ces 14 années passées au haut niveau dans les différents clubs et institutions avec lesquels j'ai pu évoluer: le Stade Langonnais, l'UBB, l'Aviron Bayonnais, le Racing Metro 92, le Montpellier Hérault Rugby, l'Oyonnax Rugby. Ponctué de sélections en équipe de France et avec les Babarians", ajoute, dans ce poste, l'ailier/arrière dont le dernier match avec le leader actuel de Pro D2 remonte à mai 2021.

A la fin de la saison 2019-2020, Fall n'avait pas été conservé par Montpellier, où il était arrivé en 2014 en provenance du Racing 92, à l'issue d'une saison interrompue définitivement par la pandémie de Covid-19. Avec les Bleus, il a remporté le Grand Chelem en 2010 et avec le MHR, le Challenge européen en 2016.