Rugby: un champion du monde néo-zélandais débarque en Pro D2

Le RC Vannes, pensionnaire de Pro D2, a officialisé ce lundi le recrutement de John Afoa. Le pilier néo-zélandais a notamment été champion du monde en 2011 avec les All Blacks.

Recrue prestigueuse pour le RC Vannes. Le pilier John Afoa, champion du monde 2011 avec la Nouvelle-Zélande, s'est engagé pour la saison prochaine avec le club breton, a annoncé lundi l'actuel 12e de Pro D2, au recrutement actif. La semaine dernière, Vannes avait déjà annoncé l'engagement jusqu'en 2024 d'Alapati Leiua, 3/4 international samoan de 33 ans qui s'était imposé dans le club anglais Bristol depuis 2017.



Agé pour sa part de 38 ans, John Afoa évoluait aussi à Bristol depuis 2018, après Auckland, Ulster et Gloucester. Il compte 36 sélections sous le maillot des All Blacks, dont deux lors de la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande, où les hôtes s'étaient imposés en finale contre la France (8-7).

Afoa: "J'ai toujours voulu venir vivre en France"

"J'ai toujours voulu venir vivre en France, apprendre et découvrir cette culture. Je suis impatient de débuter ce nouveau chapitre de ma carrière", a-t-il déclaré sur le communiqué du club. "J'ai hâte d'affronter tous ces jeunes joueurs du championnat de Pro D2 et d'apporter toute mon expérience à mes coéquipiers."



Deuxième de la saison régulière de Pro D2 l'an dernier, Vannes avait été battu à la dernière seconde par Biarritz en demi-finale. Cette année, l'équipe occupe une décevante 12e place du classement et reste sur 6 défaites d'affilée avant son dernier match à domicile de la saison vendredi.