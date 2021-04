Racing 92: "On ouvre la réflexion pour la prolongation de Thomas", annonce Lorenzetti

En fin de contrat au Racing 92, l’ailier international Teddy Thomas (27 ans, 27 sélections) ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Son président Jacky Lorenzetti ne ferme plus la porte à une prolongation.



C’est l’une des dernières incertitudes au Racing 92. Teddy Thomas portera-t-il encore les couleurs du club francilien la saison prochaine ? En fin de contrat au Racing 92, l’ailier international Teddy Thomas (27 ans, 27 sélections) est toujours dans le flou. Voilà quelques semaines, son départ était acquis. Aujourd’hui, le doute est permis. Surtout depuis l’arrivée de Gaël Fickou, son meilleur ami, qui change la donne. Le désormais ancien centre du Stade Français est arrivé cette semaine pour finir la saison avec les Ciel et Blanc avant un contrat de quatre ans.

"C'est un joueur exceptionnel"

Interrogé par RMC Sport ce jeudi, le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti a fait le point sur ce dossier épineux. "La problématique autour de Teddy Thomas est particulière, explique-t-il. C’est un joueur exceptionnel. Lorsqu’on l’a recruté, avant de me décider, j’avais eu une discussion avec Serge Blanco. Il m’avait dit : 'tu peux faire une fabuleuse affaire pour le Racing, le sport et l’équipe de France. C’est un joueur pétri de qualités. Il est doué. Il peut devenir le meilleur joueur du monde à condition que tu trouves la clé. Je ne l’ai pas trouvée, ou je crains de ne pas la trouver. Si tu arrives à ouvrir le temple de la performance, ce sera top'. Au bout de sept ans, on n’a pas réussi à trouver la clé. C’est autant notre faute que celle de Teddy. On en a parlé longuement ensemble et on en reparle aujourd’hui. Des discussions sont en cours. Teddy est revenu nous revoir. L’arrivée de Gaël Fickou peut être un élément de réflexion."

Pour le moment, aucune décision n’a encore été arrêtée. "La décision prise, c’est que l’on arrête, selon Lorenzetti. Mais l’arrivée de Gaël Fickou peut ouvrir une nouvelle réflexion. Peut… (Sourire) On a conçu un effectif de joueurs avec certaines conditions financières dans lesquelles ne faisait pas partie Teddy Thomas. S’il devait revenir dans l’effectif, on devrait revoir l’organisation globale de l’équipe et ça ne peut pas être au détriment de joueurs qui ont fait leur preuve, qui ont été fidèles et qui ont mérité d’être là. C’est compliqué mais on ouvre la réflexion." Suivi par d’autres clubs ces dernières semaines (les noms de Toulouse et Lyon ont circulé), Thomas se verrait bien rester au Racing pour encore quelques saisons de plus.