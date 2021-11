Racing: Nyakane espéré rapidement, Tafili en contacts avancés

Le pilier droit toulousain, Paulo Tafili, est en discussions avancés avec le Racing 92 qui cherche à se renforcer à ce poste pour la saison prochaine mais aussi à plus court terme. L’international sud-africain, Trevor Nyakane, est espéré dans les jours à venir alors que l’arrivée du deuxième ligne namibien Anton Bresler est bouclée.



Le Racing 92 s’active en coulisses, et pas seulement depuis la défaite à domicile contre l’Union Bordeaux-Bègles (14-37) dimanche. Après avoir prolongé une très grande partie de ses joueurs en fin de contrat, le club francilien est en quête de renforts pour la saison prochaine. "La saison prochaine, nous allons recruter plus en profondeur, en plus grande quantité", lançait, lundi à nos confrères de L’Equipe, le président Jacky Lorenzetti marqué par cette nouvelle déroute à domicile.

L’une des priorités, et ce n’est pas un secret, est de se renforcer au poste de pilier droit qui ne donne pas satisfaction au staff de Laurent Travers. George-Henri Colombe rejoindra La Rochelle alors que Ali Oz, en fin de contrat, pourrait lui aussi s’en aller. Pour le Racing, l’idée est de recruter un joueur reconnu à ce poste, étranger par la force des choses, et un joueur français. Le Racing a prospecté en Afrique du Sud. Plusieurs joueurs ont été proposés et c’est finalement Trevor Nyakane qui devrait débarquer au Plessis-Robinson.

Joueur expérimenté du haut de ses 32 ans et 54 sélections, il est espéré rapidement au Plessis-Robinson même si l’évolution des mesures sanitaires en raison du variant Omicron en Afrique du Sud complexifie son arrivée. Le très solide Nyakane (1,78, m, 121 kg) devrait achever la saison avec le Racing mais aussi s’engager pour la suivante.

Dans l’optique de la saison prochaine, le Racing a par ailleurs avancé sur le dossier Paulo Tafili selon nos informations. Le pilier toulousain de 25 ans, formé en Nouvelle-Calédonie, est en discussions avancées avec les Ciel et Blanc. Depuis le début de saison, Tafili a disputé huit matchs, dont la moitié comme titulaire, avec le champion d’Europe et de France en titre.

Enfin, le deuxième ligne namibien de Worcester, Anton Bresler (33 ans, 2 m, 114 kg), viendra rapidement compléter l’effectif. L’ancien joueur des Sharks et d’Edimbourg évoluait depuis 2017 en Angleterre. Il va très bientôt amené sa puissance au pack francilien.