Racing 92: Teddy Thomas s’excuse auprès de l’UBB et de Cordero pour son attitude jugée arrogante

Teddy Thomas s'est défendu sur Instagram d'avoir voulu manquer de respect à l'UBB et Santiago Cordero dimanche soir, au cours d'un match, remporté par Bordeaux au Racing (37-14) où on l'a vu faire preuve d'impertinence dans ses attitudes. Ce qui a eu le don d'agacer Christophe Urios.

"Un ailier ne devrait pas faire ça", tance un édito du Figaro. Le comportement de Teddy Thomas n’est pas passé inaperçu, c’est peu de le dire, il a même été très largement commenté après la défaite du Racing 92 contre Bordeaux-Bègles (14-37), dimanche soir. L’ailier star du club francilien a chambré ostensiblement ses adversaires, notamment l’Argentin Santiago Cordero, à l’occasion d’un duel où, après l’avoir incité de la main à se rapprocher, Teddy Thomas l’a méchamment raffuté, avant de se débarrasser de lui, avec toute l’insolence qui le caractérise parfois. Parfois car l’international avait fini par changer, conscient que son comportement avait pu lui porter préjudice par le passé. Lui jure encore qu’il n’y avait rien à interpréter de ses différentes attitudes, et surtout pas un manque de respect.

Chabal allume Thomas

"Je tiens à m’excuser auprès de Santi Cordero et de l’UBB qui ont interprété mon geste comme un manque de respect. En aucun cas mon geste ne reflétait un manque de respect dans mon esprit, ceux qui me connaissent le savent, a écrit Thomas sur Instagram. Pour moi le rugby est un jeu simple où tu peux t’amuser. Il y a certainement d’autres façons de s’amuser mais si je peux rassurer certaines personnes mes pieds sont toujours bien sur terre. Félicitations à Bordeaux pour leur très belle victoire méritée."

Christophe Urios ne s’en est pas caché, le geste de Teddy Thomas, il s’en est servi pour motiver ses troupes à la pause. Nul ne sait quel discours a été prononcé face aux joueurs de l’UBB, mais il a été convaincant. Les Bordelais sont revenus le couteau entre les dents pour réaliser une seconde période de haute volée et infliger une correction au Racing sur sa pelouse.

"Je leur ai dit trois choses. Et la première, qu’ils nous prenaient pour des cons, a expliqué Urios en conférence de presse. Je ne sais pas si ça les a motivés (ses joueurs), mais on s’en est servi oui. La vie, elle est souvent juste." Consultant rugby pour Canal+, Sébastien Chabal n’a pas été tendre non plus avec l’attitude de Teddy Thomas: "Je ne sais pas s’ils prennent leurs adversaires de haut mais j’ai vu quelques gestes dans ce match qui m’ont choqué. Peut-être que ces garçons doivent redescendre sur terre. J’ai vu Teddy Thomas faire un geste pas très respectueux en première mi-temps… Et je ne crois pas qu'il soit le garçon le plus courageux du monde." Un tacle qui fait très mal. Les excuses de Teddy Thomas suffiront-elles à aplanir les tensions à son sujet ? Rien n’est moins sûr. Et peut-être que la prochaine fois que l’envie de chambrer son adversaire lui viendra, il finira pas y réfléchir à deux fois.