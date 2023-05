Rugby à 7: le sélectionneur des Bleus ouvre la porte à Antoine Dupont pour les JO 2024 mais...

Sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7, Jérôme Daret a ouvert la porte à la présence d'Antoine Dupont dans son équipe lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. La star du XV de France a déjà clamé son envie d'en être malgré son inexpérience dans cette discipline "spécifique". Le patron des Bleus souhaite tout de même rester prudent.

Sur le papier, difficile d'imaginer Antoine Dupont sur un terrain lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Voilà depuis 1924 et déjà des JO à Paris que le rugby à XV a disparu du programme olympique. Néanmoins, intégré en 2016 aux sports olympiques, le rugby à 7 pourrait être une option pour la star du XV de France.

Il y a quelques mois, lors d'un entretien à RTL, Antoine Dupont confirmait son envie d'en être: "De se dire qu'on a une partie de notre sport qui y figure et de jouer [les Jeux olympiques] à Paris, ça donne énormément envie (...) Il y a une volonté de ma part de mettre des choses en place pour pouvoir y participer".

Sélectionneur des Bleus à 7, Jérôme Daret a été interrogé cette semaine sur cette possibilité: "Antoine Dupont, c’est le choix numéro 1. Si lui veut faire les JO, quel entraîneur peut le refuser?, a répondu le technicien dans les colonnes de Sud-Ouest. Si ça se fait, ce sera de manière intelligente et constructive. En ayant l’ambition aussi de voir aussi s’il se sent bien dans ce jeu, dans cette discipline différente du XV."

"Les choses se travaillent, se construisent"

En attendant, Antoine Dupont est logiquement attendu avec le XV de France pour la prochaine Coupe du monde à domicile (septembre-octobre 2023). Ensuite, le joueur du Stade Toulousain aura l'occasion de se pencher sur ce projet. Mais s'il dispose de qualités nécessaires pour le rugby à 7, le demi de mêlée devrait forcément s'adapter à un "jeu très spécifique", lui qui n'a jamais pratiqué à haut niveau cette discipline.

"On l’a vu par le passé avec des joueurs comme Radradra, qui était un des tops joueurs engagés aux derniers JO mais n’a pas performé, a rappelé Daret. Et aussi avec Sonny Bill Williams, Quade Cooper, Juan Imhoff, des joueurs qui sont passés complètement à côté. Les choses se travaillent, se construisent. Si Antoine Dupont veut faire les JO, il y aura discussion, et on verra..."

Attendu aussi lors de la saison 2023-2024 avec le XV de France pour le tournoi des VI Nations, Antoine Dupont s'annonce déjà peu présent avec son club. Pour voir le joueur de 26 ans à Paris pour les JO, il faudra donc l'accord du Stade Toulousain. Mais au vu des enjeux potentiels autour de la présence d'une des stars du sport français à Paris en 2024, Antoine Dupont peut espérer tenter ce pari, à l'image dans une mesure différente de Kylian Mbappé, qui n'aurait lui pas besoin d'un temps d'adaptation.