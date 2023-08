Rugby: à près d'un mois du Mondial, la Nouvelle-Zélande bat l'Australie en test-match

Une victoire compliquée mais une victoire quand même : la Nouvelle-Zélande a pris le dessus sur l'Australie (23-20) ce samedi lors d'un test-match. All Blacks et Wallabies sont encore en rodage à quelques semaines du début du Mondial de rugby en France.

À près d'un mois de la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre au 28 octobre), la Nouvelle-Zélande, avec un XV remanié, a battu dans la douleur l'Australie 23-20 samedi à Dunedin lors du deuxième test de la Bledisloe Cup.

Mo'unga offre le succès aux All Blacks

Une semaine après leur écrasante victoire face aux Australiens (38-7) dans le Rugby Championship, les Néo-Zélandais ont cette fois dû s'en remettre à une pénalité de dernière minute pour s'imposer.

Menés 17-3 à pause, les All Blacks ont réagi en inscrivant deux essais en seconde période grâce aux novices Shaun Stevenson et Samipeni Finau et en obtenant une pénalité à la 79e minute réussie par Richie Mo'unga.

Les Wallabies, qui n'ont toujours pas gagné sous la direction d'Eddie Jones depuis son retour à la tête de l'équipe cette année, ont réalisé une performance encourageante.