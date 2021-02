Rugby à VII: forfait des Bleues à Madrid après "deux cas suspicieux" de Covid

En raison de deux cas suspicieux au sein de l'équipe de France féminine de rugby à VII, les Bleues sont dans l'obligation de déclarer forfait pour le tournoi de Madrid.

L'équipe de France féminine de rugby à VII s'est retirée du tournoi de Madrid, programmé samedi et dimanche, après "deux cas suspicieux à la Covid-19", a annoncé samedi la Fédération française de rugby (FFR).



"Deux cas suspicieux à la Covid-19 ont été détectés au sein l'équipe", a expliqué la FFR dans son communiqué. "L'encadrement et les joueuses, sous contrôle médical du médecin de l'équipe, ont été placés à l'isolement conformément au protocole sanitaire. Des tests complémentaires seront réalisés dimanche 28 février", a ajouté la FFR, en précisant que les Bleues sont depuis 15 jours en Espagne.



Plus tôt, la Fédération espagnole avait indiqué que l'équipe de France ne participerait pas au tournoi, sans donner de raisons. "L'absence de dernière heure de la sélection féminine française a obligé à changer le calendrier de la compétition et à retarder son ouverture d'une heure", a écrit la Fédération espagnole de rugby sur son compte Twitter.

Le rugby français dans l'oeil du cyclone

Les Bleues devaient affronter la Pologne pour leur premier match de ce deuxième week-end de tournoi qui sert de préparation aux qualifications olympiques programmées en juin à Monaco, mais elles ne se sont pas présentées au stade. Ce forfait intervient deux jours après que le match du Tournoi des six nations masculin France - Ecosse, prévu dimanche, a été reporté en raison d'un nouveau cas de Covid-19 au sein du XV de France, décimé par une cascade de cas positifs.



L'équipe de France masculine de rugby à VII, qui devait elle aussi participer au tableau masculin du tournoi de Madrid, avait annulé sa venue dès mi-février. Les Bleus, en stage à Canet-en-Roussillon, avaient été contraints de déclarer forfait après avoir été "placés à l'isolement suite à des cas positifs" de Covid-19, avait précisé la Fédération française de rugby le 17 février.



Le tournoi de Madrid marque le grand retour du rugby à sept international, qui avait disparu depuis la paralysie du circuit mondial des World Series début mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.