Rugby à XIII: un ex-joueur anglais retrouvé mort à Florence, sur fond de violences sexuelles

Ricky Bibey, un ancien joueur de rugby à XIII, a été retrouvé sans vie dans une chambre d’hôtel samedi à Florence (Italie). L’Anglais de 40 ans serait décédé d’une crise cardiaque après avoir eu des relations sexuelles violentes avec sa compagne, qui a dû être opérée en urgence.

Le drame a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi en Italie. Ricky Bibey, un ancien joueur de rugby à XIII, a été retrouvé mort dans une chambre de l’hôtel Continentale de Florence. L’Anglais de 40 ans, deux fois vainqueur du Challenge Cup avec les Wigan Warrios et St Helens, serait décédé d’une crise cardiaque (ce qui reste à confirmer). Selon La Nazione, un quotidien local, sa compagne de 44 ans, qui se trouvait dans la chambre avec lui au moment du drame, aurait donné l’alerte. Les secours l’auraient trouvé en sang, dans un état grave, avant qu’elle soit opéréee en urgence dans la foulée.

Le couple était arrivé en Toscane la veille, en provenance de Manchester, visiblement pour tenter de se réconcilier au cœur d’une période de crise. Après avoir dîné vendredi soir au restaurant, Bibey et sa compagne (qui travaille pour une agence immobilière) auraient eu une sévère dispute à leur retour à l’hôtel, avant d’avoir des relations sexuelles violentes. Des clients de l’établissement auraient entendu des cris à ce moment-là.

Une relation sexuelle d'abord consentante, puis forcée?

Les enquêteurs se demandent si le drame a été causé par un jeu érotique qui a mal tourné, vu les objets qui ont été retrouvés sur place. Mais ils s’interrogent également sur le comportement de Bibey ce soir-là. Avec l’hypothèse d’une relation sexuelle d’abord consentante, puis ensuite forcée. C’est ce que la femme aurait laissé entendre lors de sa première audition, toujours selon La Nazione.

Bibey présentait des traces de griffures aux poignets, aux avant-bras et au niveau du cou lorsqu’il a été retrouvé sans vie. Ce qui laisse penser que sa compagne a pu tenter de se défendre afin d’éviter un rapport non consenti. L’autopsie prévue ce mardi devrait permettre d’en savoir plus sur ce qui s’est réellement passé. En attendant, la Super League a fait part de sa "tristesse", en postant un message sur les réseaux en hommage à son ancien joueur.