Rugby à XIII: un supporter anglais mortellement percuté sur le périphérique à Toulouse

Après la défaite du club de rugby à XIII de Featherstone face au Toulouse Olympique dimanche à Ernest-Wallon, un fan britannique est mort en voulant traverser le périphérique.

Un supporter anglais d'une équipe de rugby à XIII a été mortellement percuté en pleine nuit par une voiture à Toulouse en tentant de traverser à pied le périphérique, annonce l’AFP lundi de source policière. "L'homme, de nationalité britannique et âgé de 51 ans, portait le maillot du club anglais de rugby à XIII Featherstone Rovers", qui s'est incliné dimanche soir face au club toulousain TO XIII au stade Ernest-Wallon, qui borde la voie rapide, a précisé la source policière.

La conductrice en état de choc

"Selon les premiers témoignages, l'homme était seul et a tenté de traverser les voies du périphérique intérieur. Il a été heurté par une conductrice", a-t-elle ajouté. Le Britannique est décédé sur place, ont constaté les secours en arrivant vers 1h du matin. La jeune conductrice a été transportée à l'hôpital en "état de choc" et sera interrogée plus tard dans le cadre de l'enquête, a indiqué la source policière.

Ce fan était présent à Toulouse pour le match promotion en Super League, l'élite du rugby à XIII. Son équipe de Featherstone s’est inclinée 34-12 face au Toulouse Olympique. L’an prochain, le club français rejoindra les Dragons Catalans, défaits en finale face à St Helens, samedi à Old Trafford.