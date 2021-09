Rugby Championship: la Nouvelle-Zélande remporte son 18e titre

Vainqueur de l'Afrique du Sud ce samedi à Townsville (19-17), la Nouvelle-Zélande a remporté son 18e tournoi du Rugby Championship à une journée de la fin.

Le 100e match de l'histoire entre les Boks et les Blacks a tenu toutes ses promesses, jusque dans les dernières secondes. Alors qu'il ne leur manquait qu'un seul point pour soulever un 18e Rugby Championship, les Blacks ont fait mieux, et ont enchaîné une sixième victoire en six matchs dans le tournoi face à l'un de leur meilleur ennemi (19-17). Pourtant, tout n'a pas été facile pour les champions du monde 2011, qui ont dû attendre la 78e minute pour remporter un combat intense grâce à une pénalité de Jordie Barrett aux 40 mètres.

(Plus d'infos à venir)