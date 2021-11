Rugby: face au variant, les provinces galloises quittent l’Afrique du Sud en urgence

La détection d’un nouveau variant sud-africain devrait entraîner le report des matchs des provinces galloises, en déplacement en Afrique du Sud dans le cadre du United Rugby Championship. Lesquelles cherchent maintenant à rentrer en urgence sur le sol britannique

Les Scarlets de Llanelli et les Cardiff Blues devaient jouer ce week-end en Afrique du Sud (et la semaine suivante) leurs matchs du "United Rugby Championship", nouvelle compétition qui a remplacé le Pro 14 en incluant les provinces sud-africaines. Contre les Sharks à Durban samedi pour les premiers et face aux Lions à Johannesburg dimanche pour les seconds. Mais la situation sanitaire et la détection d’un nouveau variant sud-africain a changé la donne.

Un nouveau variant potentiellement très contagieux

Le gouvernement anglais a placé jeudi l’Afrique du Sud sur une liste rouge. Ses dirigeants ont sonné l’alarme dans la soirée au sujet de ce nouveau variant du coronavirus, potentiellement très contagieux et aux mutations multiples, qui a le potentiel d’échapper à l’immunité accumulée par la vaccination ou une infection antérieure. Leurs homologues gallois se sont alignées sur ses décisions, arguant du fait que les joueurs devaient transiter par les aéroports internationaux anglais. Résultat, à compter de ce vendredi midi, tous les vols vers et en provenance de ce pays seront annulés. Et si les joueurs ne sont pas rentrés dans les Iles Britanniques avant dimanche à 16h, ils devront respecter un isolement de dix jours.

Les deux équipes, qui tentent de rassurer familles et proches, sont donc en quête d’un voyage retour express. Deux autres provinces, les Irlandais du Munster et les Italiens des Zèbres, sont en Afrique du Sud ce week-end. Ils affrontent respectivement les Bulls et les Stormers, à deux semaines de la première journée des Coupes d’Europe de rugby. Pour le moment, pas de décision de leur part, même si les Irlandais ont annoncé travailler sur la situation avec les dirigeants de l’United Rugby Championship.