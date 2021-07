Rugby: finalement, Alun Wyn Jones va rejoindre les Lions en Afrique du Sud

Un temps annoncé forfait pour la tournée en Afrique du Sud des Lions britanniques et irlandais, dont il est le capitaine, Alun Wyn Jones va finalement les rejoindre. Il a récupéré beaucoup plus vite qu'initialement prévu.

Le deuxième ligne gallois Alun Wyn Jones, qui avait été donné forfait pour la tournée des Lions britanniques et irlandais après s'être blessé contre le Japon, va finalement les rejoindre en Afrique du Sud, a annoncé ce mercredi le sélectionneur Warren Gatland. Le légendaire joueur âgé de 36 ans et comptant 148 sélections sous le maillot gallois, victime d'une blessure à une épaule le 26 juin à Twickenham contre les Brave Blossoms (28-10) en préparation, a récupéré beaucoup plus vite qu'initialement prévu.

"Il est évidemment impatient de revenir"

"Ce n'est une surprise pour personne qui le connaît que de savoir qu'Alun Wyn a tout fait pour revenir depuis sa blessure. C'est remarquable, surtout que ça ne fait que dix-huit jours qu'il nous a quittés à Edimbourg", a confié Gatland. "Il s'entraîne avec le pays de Galles depuis la semaine dernière. Hier, il a effectué un véritable entraînement et, après évaluation, le staff médical lui a donné son feu vert. Il est évidemment impatient de revenir. C'est un énorme coup de pouce pour nous de retrouver un joueur du calibre d'Alun Wyn", a-t-il ajouté.

Après une dernière séance d'entraînement avec le XV du Poireau, Jones va partir jeudi pour Le Cap, où les Lions se préparent à affronter la franchise sud-africaine des Stormers, samedi. Celui qui va donc disputer sa quatrième tournée avec les Lions postule d'ores et déjà à une place dans le XV des Lions pour cette rencontre, dont il avait été désigné capitaine avant cette tournée.