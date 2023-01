Rugby: Gareth Thomas a versé 85.000 euros à son ex-compagnon, qui l’accusait de lui avoir transmis le VIH

Gareth Thomas, ancien capitaine de la sélection galloise, a annoncé ce lundi avoir versé plus de 75.000 livres (85.000 euros) à son ex-compagnon. Ce dernier l’accusait de lui avoir transmis le VIH en cachant sa séropositivité.

L’affaire semble réglée. L'ancien capitaine de l'équipe de rugby du pays de Galles, Gareth Thomas, a annoncé ce lundi avoir versé plus de 75.000 livres (85.000 euros) à son ex-compagnon, qui avait porté plainte contre lui et l'accusait de lui avoir transmis le VIH en cachant sa séropositivité.

Selon le dossier judiciaire rendu public en août dernier, le plaignant, Ian Baum, 59 ans, estimait que Gareth Thomas, 48 ans, "n'avait pas pris les précautions nécessaires" pour éviter la contamination.

Thomas: "Pas une reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité"

"Je suis heureux d'affirmer que l'affaire judiciaire à mon encontre a été réglée", a indiqué Gareth Thomas sur Twitter. Mais "il ne s'agit pas d'une reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité. Je maintiens mon innocence dans toutes les allégations sans fondement", a-t-il ajouté.

Selon l'ancien joueur de rugby, "payer 75.000 livres plus les frais (de procédure) maintenant n'est rien comparé aux sommes que j'aurais dû dépenser pour me défendre avec succès au tribunal". "Pour ma propre santé mentale et celle de ma famille, cet accord (...) est extrêmement positif", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas de vainqueurs dans les affaires de VIH."

Selon la BBC, les avocats de Ian Baum ont confirmé qu'un accord à l'amiable avait été trouvé. Dans un entretien paru en août dans le journal britannique The Times, M. Baum affirmait que Gareth Thomas avait "caché le fait qu'il était porteur du VIH" et le lui avait "transmis".

D'après les documents judiciaires, Baum déclarait avoir découvert la séropositivité de son compagnon en se renseignant sur internet sur des pilules que l'ancien joueur prenait en les présentant comme des vitamines alors qu'il s'agissait en réalité d'un traitement contre le VIH.

Ian Baum, qui affirme qu'il était séronégatif lorsqu'il a commencé à fréquenter le joueur en 2013, dit aussi que ce dernier se montrait "coercitif et autoritaire" pour empêcher que sa séropositivité soit révélée publiquement. L'ancien trois-quarts a révélé qu'il était porteur du VIH en 2019.

Gareth Thomas, qui compte 100 sélections avec le Pays de Galles, a été le premier joueur de rugby de l'histoire à annoncer être gay en 2009. Depuis son retrait des terrains, il est devenu un militant pour les droits des homosexuels.