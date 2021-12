Rugby: "J’ai été menacé par des joueurs de l’équipe de France", assure Radosavljevic

Auteur de propos racistes envers un joueur de Nevers lors d’un match de Pro D2, Ludovic Radosavljevic avait été licencié par son club de Provence Rugby. Pour Rugbyrama, le demi de mêlée parle de son bannissement du rugby français. Et assure avoir été menacé par des joueurs du XV de France.

Au ban du rugby français, Ludovic Radosavljevic s’est exprimé ce jeudi sur sa situation, lui qui a été suspendu 26 semaines pour des propos racistes en septembre dernier envers un joueur de Nevers, Christian Ambadiang. Des propos qu’il avait reconnus quelques jours plus tard en présentant ses excuses. Sur Rugbyrama, le demi de mêlée a livré sa version des faits.

"Juste avant la mi-temps, il y a eu une échauffourée sur le terrain. À ce moment-là, Chris Ambadiang m’a tiré le maillot au niveau du col. J’ai essayé de le taper au menton. Il s’est mis à crier : "Oh il m’a tapé, il m’a tapé." Et il a demandé à l’arbitre de regarder la vidéo. Du coup, je suis allé le voir pour lui dire : "Je vais vraiment te taper, tu vas voir la différence." L’arbitre nous a alors convoqué pour nous dire : "Calmez-vous, c’est la mi-temps." En rentrant au vestiaire, alors que Chris Ambadiang est deux ou trois mètres devant moi, je l’entends encore réclamer à l’arbitre la vidéo.

Et là, je lui ai lancé : "Mangeur de banane, je vais te taper, tu vas voir la différence." Il ne m’a même pas entendu, mais le talonneur de Nevers Janick Tarrit, à côté de moi à cet instant, m’a dit : "Oh ça, c’est raciste." Et je lui réponds : "Toi, ferme ta gueule, je vais te brûler." Voilà comment ça s’est passé. Je n’ai jamais dit à Christian Ambadiang, les yeux dans les yeux : "Je vais te brûler, mangeur de bananes." Je ne minimise pas ce que j’ai dit. Jamais de la vie. J’ai été m’excuser immédiatement à la fin du match. Ces propos ne reflètent en rien ma personnalité, je les regrette. J’ai fait une erreur, je l’ai payée cash."

Retoqué par la Fédération française de rugby à XIII

Depuis cette affaire, le joueur dit vivre une forme de bannissement du rugby français. "J’ai demandé à d’anciens partenaires à Clermont, des mecs qui sont des amis avec qui j’ai beaucoup partagé, de témoigner du fait qu’il ne m’avait jamais entendu tenir ce genre de propos, pour dire que je n’étais pas raciste tout simplement. Beaucoup m’ont fermé la porte. (…) J’ai reçu aussi des menaces de mort, des menaces émanant également de joueurs de l’équipe de France. J’ai conservé les messages et j’ai fait des captures d’écran."

Licencié par Provence Rugby et suspendu pour 26 semaines en rugby à XV, Ludovic Radosavljevic a vu également la Fédération française de rugby à XIII lui refusait la délivrance d’une licence alors qu’il souhaitait s’engager avec le SO Avignon, pensionnaire de l’Elite 1.