Rugby: l’ancien Springbok et joueur de Castres Pedrie Wannenburg est décédé à 41 ans

Âgé de 41 ans, Pedrie Wannenburg est décédé vendredi dans un accident de la route dans le Texas (Etats-Unis). Le Springbok était notamment passé par Castres et Oyonnax avant de finir sa carrière aux USA.

Le monde du monde du rugby en deuil. Pedrie Wannenburg est décédé à la suite d’un accident de voiture à Harris County (Texas). L’ancien troisième ligne sud-africain était à bord de sa voiture avec sa famille lorsqu'un autre véhicule l’a violemment percuté. Le conducteur impliqué serait un jeune homme de 16 ans, tentant d'échapper à la police. Le décès de Wannenburg a été prononcé alors qu’il se trouvait dans l'hélicoptère vers l’hôpital. Egalement présent dans la voiture familiale, le fils de Wannenburg, âgé de 8 ans, est toujours dans un état critique tandis que sa femme et sa fille sont hors de danger. Le conducteur de 16 ans ainsi que ses deux passagers ont également été conduits à l’hôpital.

Arrivé sur le sol américain en 2016 pour y terminer sa carrière, Wannenburg entraînait l’équipe d’Austin depuis 2019 après être passé par Denver Stampede (2016) et Austin (2018) en tant que joueur. Avant son épilogue américain, Wannenburg avait fait un passage remarqué en France à Oyonnax (2014-2016) mais surtout à Castres (2012-2014) où il soulève le Bouclier de Brennus en 2013. Stephen Ferris, son ancien coéquipier à Ulster où Wannenburg a évolué entre 2009 et 2012, a exprimé son "extrême tristesse" et rendu hommage à "une légende de son sport" et l'un des gars le plus gentil jamais rencontré".

Dans son Afrique du Sud natale, Wannenburg remporte trois titres du Super Rugby avec les Blue Bulls, dont il devient le premier joueur de l’histoire à atteindre les 100 matchs. Wannenburg est également apparu à 20 reprises sous le maillot des Springboks entre 2002 et 2007, mais n’a pas fait partie du groupe champion du monde 2007.