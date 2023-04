Rugby: l'international écossais, Stuart McInally, arrête sa carrière pour devenir pilote de ligne

Changement de parcours professionnel original pour l'Écossais Stuart McInally. Le talonneur d'Edimbourg a annoncé la fin de sa carrière de rugbyman pour lancer celle de pilote d'avion.

Pour Stuart McInally, le temps de voler de ses propres ailes est venu. À 32 ans et après plus de 200 matchs professionnels de rugby, le talonneur d'Edimbourg s'apprête à changer drastiquement de quotidien. L'international écossais, 47 sélections depuis 2015, a annoncé mettre un terme à sa carrière de rugbyman afin de devenir pilote de ligne.

"J'ai toujours pensé que ce serait vraiment facile de prendre ma retraite parce que j'ai toujours su ce que je voulais faire après le rugby - devenir pilote - mais m'éloigner du club que j'aime est une étape immense, et ça a été une décision difficile", a confié celui qui joue avec les professionnels d'Edimbourg depuis 2009.

"Le petit garçon en moi est vraiment excité par ce nouveau chapitre"

"J'ai commencé à voler en 2013 et beaucoup de travail a été fait pour en arriver là. Je suis maintenant très enthousiaste à l'idée de poursuivre une carrière de pilote de ligne commerciale [...] C'est le bon moment pour moi d'arrêter et, en novembre, je vais poursuivre mon rêve d'enfant. Le petit garçon en moi, toujours la main sur la fenêtre et en train de regarder les avions, est vraiment excité par ce nouveau chapitre", a détaillé le talonneur qui dispose déjà d'une licence de pilote.

Stuart McInally a pris part aux Coupes du monde 2015 et 2019, étant même nommé capitaine par le sélectionneur écossais Gregor Townsend lors de l'édition japonaise. Il dira adieu au rugby à la fin de son contrat en novembre, juste après la Coupe du monde en France, mais tirera sa révérence avec son club ce vendredi contre l'Ulster.