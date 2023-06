Rugby: la FFR met en garde ses licenciés après... une cyberattaque

La Fédération française de rugby (FFR), victime d'une cyberattaque début juin, a mis en garde ce mardi ses licenciés de possibles divulgations de "données à caractère personnel" sur le "darkweb" et les a incités à être vigilants à "toute tentative de fraude".

Selon le rapport d'investigation numérique, "les pirates avaient l'intention d'extraire des informations et des documents (...) et ont eu momentanément accès à un volume important de données stockées sur le serveur de la FFR et (...) certaines de ces données contenaient notamment des données à caractère personnel susceptibles de concerner des licenciés", explique la FFR. "La nature exacte et la quantité de données potentiellement exfiltrées ne peuvent cependant pas être précisément déterminées, du moins à ce stade", précise-t-elle.

Une modification des mots de passe demandée

"Compte tenu du modus operandi des pirates (...), il est vraisemblable que certaines de ces données soient divulguées sur le darkweb à compter du 27 juin, la FFR ayant décidé, en accord avec les services de gendarmerie, de ne donner aucune suite aux demandes de rançon", ajoute-t-elle.

Par conséquent, l'instance recommande à ses quelque 265.000 licenciés de "modifier les mots de passe" de leurs différents comptes et d'être "particulièrement vigilants à toute tentative de fraude, en particulier par courriel ou SMS".

Jeudi dernier, la FFR avait annoncé dans un communiqué avoir été la cible d'une attaque informatique, dans la nuit du 7 au 8 juin, "qui avait principalement affecté les serveurs de messagerie". "En termes d'impact, la Fédération a été dans l'impossibilité de récupérer les historiques des activités d'une partie des boîtes de messagerie qui ont été chiffrées lors de l'attaque", avait-elle alors précisé. Avant de conclure que les mesures nécessaires avaient été prises "pour minimiser l'impact de cette attaque sur ses activités et pour éviter toute récidive à l'avenir".