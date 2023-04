Rugby: le deuxième ligne James Ryan prolonge avec l’Irlande

Après l’obtention du Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations, le deuxième ligne James Ryan, qui a pris le relais de Jonathan Sexton en tant que capitaine, a prolongé de deux ans son contrat avec la fédération irlandaise.

Ce n’est pas le plus médiatique des joueurs irlandais, mais certainement l'un des plus importants du groupe vainqueur du Grand Chelem cet hiver. Comme vient de l’annoncer la fédération, James Ryan a prolongé son contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2025.

Six ans après ses débuts internationaux face aux Etats-Unis, le deuxième ligne (26 ans, 53 sélections) est une pièce maîtresse du collectif irlandais, au point parfois de seconder Jonathan Sexton en tant que capitaine, comme ce fut le cas pour la septième fois de sa carrière, en Italie dans le Tournoi.

Relais de Sexton, en sélection et en club

Vainqueur du Grand Chelem en 2018 et 2023, il était de la série victorieuse en Nouvelle-Zélande l’été dernier et de la dernière Coupe du monde au Japon, où l’Irlande a été quart de finaliste (éliminée par la Nouvelle-Zélande). Ce nouveau contrat le lie également avec la province du Leinster, avec laquelle il a remporté une Coupe d’Europe en 2018. Il affrontera le Stade Toulousain le 29 avril prochain en demi-finale, à l’Aviva Stadium. Il est également l’actuel capitaine du Leinster puisque Jonathan Sexton est blessé et absent jusqu’à la fin de la saison.