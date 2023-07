Rugby: le double champion du monde springbok François Steyn annonce sa retraite

L'international sud-africain François Steyn, ancien joueur du Racing et de Montpellier, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 36 ans.

François Steyn, double champion du monde de rugby avec l'Afrique du Sud, a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive à 36 ans, en raison d'un genou récalcitrant, a-t-il annoncé mercredi.

"Malheureusement, j'ai dû me battre cette saison contre des blessures, et j'annonce maintenant ma retraite du rugby professionnel. J'ai tout donné et je n'ai aucun regret", a dit sur les réseaux sociaux ce joueur polyvalent, qui occupa tous les postes entre l'ouverture et l'arrière, comptant 78 sélections sous le maillot des Springboks (165 points dont 11 essais).

Buteur phénoménal, capable de taper des drops et de passer des pénalités depuis sa propre moitié de terrain, ce colosse d'1,91 m avait également joué pour les Sharks de Durban, en France au Racing 92 et à Montpellier, ainsi qu'au Japon chez les Toshiba Brave Lupus.

Champion du monde en 2007 et 2019

"Pour être honnête, ce n'est pas ainsi que j'envisageais la fin de l'aventure", a-t-il admis, après sa dernière saison avec la franchise des Cheetahs, basée à Bloemfontein, "mais j'ai la chance d'avoir joué à ce jeu pendant si longtemps et (je suis) incroyablement reconnaissant".

En 2007, il était un jeune joueur de 20 ans au sein d'une équipe très expérimentée lorsqu'il a conquis son premier titre mondial en France.

En 2019, il joua un rôle majeur dans la conquête du titre au Japon, mais dans un emploi décalé: membre de ce que les Sud-Africains appelaient la "Bomb squad", le groupe des remplaçants de deuxième période, qui firent plier tous leurs adversaires jusqu'à l'Angleterre en finale.

Steyn partage avec le pilier Os du Randt l'honneur d'avoir remporté la Coupe du monde à deux reprises pour les Springboks. Du Randt a fait partie des équipes championnes en 1995 et 2007