Rugby: le Gallois Alun Wyn Jones arrête sa carrière internationale

À 37 ans, la légende galloise Alun Wyn Jones a annoncé ce vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale après 170 rencontres, à quelques mois de la Coupe du monde organisée en France.

Le Gallois Alun Wyn Jones, le joueur comptant le plus grand nombre de sélections en rugby, a annoncé vendredi qu'il mettait fin à sa carrière internationale. "Après avoir été retenu dans les sélections préliminaires pour la Coupe du monde et des discussions avec l'encadrement et la WRU (la fédération galloise de rugby), j'ai décidé de mettre fin à ma carrière internationale", a annoncé Alun Wyn Jones dans une déclaration sur Instagram.

Le message d'Alun Wyn Jones pour sa retraite internationale. © Capture d'écran Instagram.

Agé de 37 ans, il a participé en 17 ans à 170 rencontres internationales, 158 avec la sélection galloise et 12 avec les Lions britanniques et irlandais. Il a annoncé sa décision dans la foulée de celle d'un autre joueur gallois, Justin Tipuric, qui a également fait part vendredi de sa décision de mettre fin à sa carrière internationale à moins de quatre mois du début de la Coupe du monde de rugby en France.