Rugby: le président de la Fédération espagnole démissionne après l'exclusion du Mondial 2023

Quelques jours après l'exclusion définitive de l'Espagne pour la Coupe du monde de rugby en 2023, le président de la Fédération espagnole, Alfonso Feijoo, a officialisé sa démission.

Le président de la Fédération espagnole de rugby (FER) Alfonso Feijoo a officialisé sa démission ce samedi, quelques jours après l'exclusion définitive de l'Espagne de la Coupe du monde 2023 en France, a annoncé la FER. L'équipe espagnole avait été sanctionnée fin avril pour avoir aligné pendant les qualifications un joueur non éligible, le pilier Gavin van den Berg. L'appel de la fédération a été rejeté par une commission d'appel indépendante lundi.



"Alfonso Feijoo rend officielle sa démission en tant que président de la Fédération et part sous les applaudissements de remerciement", a tweeté la FER, vidéo à l'appui.

L'Espagne sanctionnée d'une amende et d'un retrait de points

Alfonso Feijoo avait déjà annoncé vouloir démissionner fin avril, mais "pas avant que les procédures disciplinaires initiées ne soient bien avancées". Une commission judiciaire indépendante avait imposé fin avril à la Fédération espagnole une amende de 25.000 livres (près de 30.000 euros) et une déduction de points pour son équipe nationale, par conséquent non-qualifiée pour la Coupe du monde 2023 en France.



Le pilier sud-africain Gavin van den Berg avait été aligné à deux reprises par l'Espagne face aux Pays-Bas (victoires 43-0 en 2020 et 52-7 en 2021) lors du Tournoi des six nations B, qualificatif pour le Mondial. Mais il n'avait pas résidé en Espagne pendant trois ans sans interruption de plus de 60 jours, condition nécessaire pour être éligible pour le pays, selon le règlement de World Rugby.