Rugby: les Wasps, en redressement judiciaire, relégués par la fédération anglaise

Suspendu de toute compétition pour la saison 2022-2023, les Wasps vont être relégués en deuxième division du rugby anglais. En très grande difficulté financière, le club anglais a licencié 167 personnes.

Le club des Wasps, monument du rugby anglais, va être relégué en deuxième division après avoir été placé sous administration judiciaire, a confirmé vendredi la Fédération anglaise de rugby (RFU). Le club aux six titres de champion d'Angleterre et aux deux Coupes d'Europe, en très grande difficulté financière, avait déjà été suspendu de toute compétition cette saison.

167 personnes licenciées

Il a été placé sous administration judiciaire le 17 octobre dernier, comme les Worcester Warriors, autre club de l'élite anglaise, trois semaines avant lui. Les 167 salariés du club, dont l'ensemble des joueurs et membres du staff, ont été licenciés. "A la suite d'une réunion ce jour du groupe chargé au sein de la RFU de la viabilité financière des club, la fédération est en mesure de confirmer la suspension des Wasps du championnat de première division et de la coupe pour le restant de la saison 2022/23", annonce la RFU dans un communiqué.



"En application des règles de la RFU, les Wasps seront relégués et, si des investisseurs sont trouvés, le club repartira en deuxième division lors de la saison 2023/24." Avec la suspension des Warriors et des Wasps, la Premiership, première division du rugby anglais, ne compte plus que onze clubs.