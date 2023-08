Rugby: malgré ses problèmes cardiaques, Vakatawa pourrait rejouer... avec les Barbarians britanniques

Près d’un an après avoir stoppé brutalement sa carrière en raison de problèmes cardiaques, l’ancien centre des Bleus et du Racing 92, Virimi Vakatawa, pourrait rejouer au rugby le 18 août, avec l’équipe des Barbarians britanniques, annonce Rugby Pass.

C’était il y a bientôt un an. A seulement 30 ans, Virimi Vakatawa était contraint de mettre prématurément un terme à sa carrière professionnelle. Dans un communiqué posté par le Racing 92, son club, le monde du rugby apprenait que la commission de discipline de la LNR interdisait au centre du XV de France de jouer en France en raison d’un problème cardiaque. "Une pathologie susceptible de le mettre en danger dans le cadre d’une pratique sportive à haut intensité", avait précisé le médecin des Ciel et Blanc. Un coup de massue terrible pour le joueur d’origine fidjienne, pour les fans de rugby et bien sûr pour le sélectionneur tricolore Fabien Galthié qui n’avait pu retenir ses larmes.

Il serait apte à jouer

Onze mois plus tard, Virimi Vakatawa pourrait rejouer au rugby. Selon Rugby Pass, le joueur aux 32 sélections disputera un match de rugby avec les Barbarians britanniques face aux Samoa, le 18 août à Brive.

Le Français aurait été déclaré apte à jouer cette rencontre de préparation pour la Coupe du monde. En attendant une éventuelle confirmation, ce retour à la compétition a de quoi interroger compte tenu de ses graves soucis de santé, même si le joueur s’entretient toujours physiquement.