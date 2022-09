Racing 92: Vakatawa contraint d'arrêter sa carrière pour un motif cardiologique

La pathlogie dont souffre le trois-quarts centre du Racing 92 et de l'équipe de France, Virimi Vakatawa, était "susceptible de le mettre en danger dans le cadre d'une pratique sportive à haute intensité".

Dans une ambiance crépusculaire, il s’est efforcé de garder ce sourire qui ne le quitte jamais. La décision a été communiquée en fin de semaine dernière au Racing 92, mais le plus dur s’est produit hier, quand Virimi Vakatawa a annoncé à ses coéquipiers qu’il allait les quitter, définitivement.

Le trois quarts-centre du Racing 92 et du XV de France arrête sa carrière en France pour un motif cardiologique, "une pathlogie susceptible de le mettre en danger dans le cadre d'une pratique sportive à haute intensité", a fait savoir le médecin du Racing 92 et membre de la commission médicale de la LNR. On ne pourra plus admirer ses sublimes offloads et ses crochets ravageurs, ses appuis de feu.

Les larmes de Galthié

Un temps titulaire indiscutable des Bleus de Galthié, il n’avait pas participé au Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations l’hiver dernier. Une série de blessures, notamment au genou, ont perturbé sa saison.

Très ému, le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié, aux côtés du président Jacky Lorenzetti de l'entraîneur Laurent Travers et du joueur en personne, n'a pas été en mesure de retenir ses larmes.

"Le destin a fait que Virimi a joué ses trois derniers matches avec les Bleus au Japon, a-t-il partagé avec beaucoup d'émotion. Quand on fait du rugby de haut niveau on sait que c’est quelque chose qui peut arriver quand on le reçoit de plein fouet, ça touche évidemment. Il a été un joueur clé de notre aventure, de notre histoire, il a été formidable. Ces trois derniers matches, c’était avec nous au Japon. Il a encore été formidable. Cet exemple, on doit le partager avec nos enfants et leur dire de profiter de chaque match comme c’était si c’était le dernier."