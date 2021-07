Rugby: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder Australie-France

Le XV de France a rendez-vous à Brisbane ce mercredi, pour son premier test-match face à l'Australie. Avec un effectif largement remanié pour l'occasion, les Bleus tenteront de créer l'exploit. La rencontre sera à suivre à partir de 12 heures sur Canal +.

Sans plusieurs de ses cadres, le XV de France entame sa tournée ce mercredi face à l'Australie. Pour la première fois du mandat Fabien Galthié, les Bleus réaliseront plusieurs matchs de suite face à une équipe du Sud. La tâche s'annonce néanmoins compliquée pour des Bleus assez inexpérimentés.

Ce premier test match face à l'Australie ce mercredi sera à suivre à partir de 12 heures sur Canal +. Avec une équipe bis, la France peut nourrir tout de même des ambitions, à l'image de sa courte défaite, dans une configuration assez similaire, face à l'Angleterre, vice-championne du monde en titre, début décembre à Twickenham en finale de la Coupe d'automne des nations (défaite 22-19 a.p).

"Il y a une part d'émotion qui est non négligeable lorsqu'on revêt le maillot de l'équipe de France pour la première fois", a souligné le manager général Raphaël Ibanez, lui-même ancien capitaine des Bleus. "Cette émotion doit être positive, elle doit permettre aux joueurs de se transcender, (...) de trouver le bon équilibre pour passer à l'action et rester concentré sur la stratégie que nous avons cherché à mettre en place avec eux", a-t-il ajouté.



Soumis à un protocole sanitaire strict à son arrivée en Australie, le XV de France a achevé sa quatorzaine à Sydney, où la rencontre aurait dû initialement se dérouler, et a pu rallier mardi Brisbane où le match a finalement été déplacé pour des raisons liées au Covid-19. Les deux autres tests sont prévus le 13 juillet à Melbourne et le 17 juillet à Brisbane.