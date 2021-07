Euro 2021: sur quelle chaîne regarder Angleterre-Danemark

Après la qualification de l'Italie ce mardi, l'Angleterre reçoit le Danemark ce mercredi à Wembley pour la deuxième demi-finale de l'Euro 2021. La rencontre sera à suivre à partir de 21 heures sur M6 et BeINSports 1.

L'Italie attend de connaître son adversaire pour la finale de l'Euro 2021. Celle-ci aura lieu ce dimanche à Wembley et opposera donc la Nazionale, qui s'est imposée ce mardi face à l'Espagne au terme d'une séance de tirs au but (1-1, 4-2 ap t.a.b), au vainqueur de la rencontre ce mercredi entre l'Angleterre et le Danemark.

Après un déplacement victorieux en Italie pour son quart de finale face à l'Ukraine, l'Angleterre retrouvera Wembley pour la demie de l'Euro 2021. La rencontre ce mercredi face au Danemark sera à suivre à partir de 21 heures sur M6 et BeIN Sports 1. La partie sera à suivre aussi à la radio sur RMC et en live commenté sur l'app RMC Sport.

Les hommes de Gareth Southgate retrouveront donc Wembley ce mercredi, après trois matchs de la phase de groupes et un huitième de finale déjà disputés dans la mythique enceinte londonienne. Les Three Lions s'appuieront sans doute une nouvelle fois sur leur solidité défensive, eux qui n'ont pas pris de but depuis le début du tournoi. Ils compteront aussi devant sur Harry Kane, enfin lancé avec trois buts dont un doublé face à l'Ukraine.

En face, le Danemark a connu une histoire très particulière pour en arriver-là. Dès son premier match, la sélection dirigée par Kasper Hjulmand avait perdu face à la Finlande. Mais aussi connu un épisode dramatique avec Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque. Le milieu de terrain a été invité par l'UEFA pour assister à la finale, où il pourrait encourager ses coéquipiers en finale, en cas de qualification.