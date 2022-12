Rugby: un ancien espoir de Castres condamné à 10 ans de réclusion pour tentative de meurtre

Luca Mariani, ex-espoir du Castres Olympique, a été condamné mercredi par la cour d'assises du Tarn à 10 ans de réclusion criminelle pour avoir tendu un piège et roué de coups son rival, sur fond de jalousie amoureuse.

Dans la nuit du 16 au 17 mai 2019 à Albi, Luca Mariani, ancien espoir du Castres Olympique, avait tendu un guet-apens à un jeune homme ayant fréquenté sa petite amie. Se faisant passer pour elle, il lui avait donné rendez-vous dans la nuit et l'avait frappé à l'arrière du crâne avec une bouteille d'alcool puis roué de coups avant de s'enfuir, après l'intervention de passants.

La victime invalide à 25%

Gravement blessée, la victime était restée cinq jours dans le coma. Âgé de 22 ans aujourd'hui, le jeune homme souffre toujours de séquelles neurologiques: pertes de mémoire, difficultés d'élocution, et a été reconnu en situation d'invalidité à 25%. L'accusé de 23 ans a reconnu les faits reprochés et s'est excusé lors du procès à plusieurs reprises, en larmes. Mais il a toujours réfuté l'intention homicide et la préméditation.

L'avocate générale, Sarah Gonzalvez, avait estimé que l'acte était prémédité et avait requis à son encontre 10 à 12 ans de réclusion criminelle. Le verdict, qui ne retient pas la préméditation est "une satisfaction" en ce sens, s'est réjoui Laurent Boguet, l'un des avocats de Luca Mariani.

"Comme il le soutenait depuis de nombreuses années, il ne s'est jamais inscrit dans une démarche qui vivait à préparer la mise à mort de la victime", réaffirme-t-il. La peine est "à la mesure de la violence de cette agression et un peu tempérée par le jeune âge de l'accusé", commente Alexandre Martin, l'un des avocats de la victime.