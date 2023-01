Rugby: un joueur lourdement suspendu pour avoir offert une banane à un coéquipier d'origine guinéenne

Une banane pourrie : c'est le cadeau de Noël que l'international italien Cherif Traorè avait reçu de la part d'un coéquipier dans son club de Trévise. Ce dernier a été suspendu jusqu'à la fin de la saison par la Fédération italienne.

Le pilier international de Trévise Ivan Nemer est suspendu jusqu'à la fin de la saison par la Fédération italienne de rugby, une enquête ayant découvert qu'il était à l'origine de la banane pourrie offerte en cadeau de Noël à un coéquipier d'origine guinéenne. A la suite d'une décision du tribunal fédéral, Nemer (24 ans, 11 sél.), né en Argentine, est suspendu jusqu'au 30 juin. Il a renoncé à faire appel, a précisé vendredi la FIR.

Le 21 décembre dernier, le pilier international italien Cherif Traorè (28 ans, 10 sél.) avait expliqué sur son compte Instagram qu'il avait découvert la veille une banane pourrie dans un emballage, alors que les joueurs du club de Trévise étaient réunis pour fêter Noël en avance et s'offraient des cadeaux de façon anonyme.

"Le racisme ne devrait jouer aucun rôle dans la vie de chacun"

"Non seulement le geste est choquant, mais ce qui m'a le plus blessé a été de voir la plupart de mes coéquipiers présents rire. Comme si tout était normal", avait dénoncé le joueur sur ses réseaux sociaux. Je suis habitué, ou plutôt j'ai dû m'habituer à faire bonne figure chaque fois que j'entendais des blagues racistes (...) mais ce qui s'est passé hier est différent." Son club, qui avait réitéré sa "ferme condamnation de toute expression de racisme", avait ensuite expliqué que toute l'équipe et l'encadrement avaient été réunis et que les joueurs avaient présenté leurs excuses à Traorè.

Dans son communiqué vendredi, la FIR a précisé que pour définir la sanction de Nemer, elle avait pris "en considération le désir (du joueur) de faire toute la lumière sur ce qui s'était passé, les excuses présentées à son coéquipier, la reconnaissance de la perturbation causée par son comportement à l'image de la franchise Benetton Rugby, du rugby italien et du jeu en général, ainsi que le comportement exemplaire toujours maintenu par l'athlète sur et en dehors du terrain tout au long de sa carrière".

"Le racisme n'a jamais joué et ne jouera jamais aucun rôle dans ma vie, tout comme il ne devrait jouer aucun rôle dans la vie de chacun d'entre nous (...) Je viens d'un pays multiculturel comme l'Argentine, où les cultures se mélangent depuis plus d'un siècle", a rappelé Nemer, cité dans le communiqué.