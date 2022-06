Stade Français: Théo Dachary a signé

Le centre Théo Dachary, qui évoluait cette saison à Toulon, va rejoindre le Stade Français. C’est désormais acté.



Le Stade Français a bien avancé son recrutement en ce dernier jour du marché des mutations. Le club parisien, en quête de renforts au centre depuis plusieurs semaines, a étudié de nombreuses semaines. Aussi bien en France qu’à l’étranger. Le club présidé par Hans-Peter Wild a finalement bouclé un dossier venu de Toulon en la personne de Théo Dachary. L’information a été officialisée ce jeudi soir après également avoir obtenu la signature du deuxième ligne international du Racing, Baptiste Pesenti, comme révélé par RMC Sport.

En fin de contrat sur la Rade où il était arrivé en 2019 en provenance de Biarritz, le joueur de 25 ans a trouvé un accord avec le Stade Français ces derniers jours. Cette saison, Dachary n’a disputé que trois matchs avec le club varois en raison d’une rupture du ligament croisé du genou contractée contre Pau au mois de décembre. A Paris, il va tenter de se relancer sous les ordres de Gonzalo Quesada. Par ailleurs, selon nos informations, un autre centre (étranger) est également attendu pour la saison prochaine alors que l’avenir de Ngani Laumape, arrivé l’été dernier, était encore incertain ces derniers jours.

Le Stade Français avait déjà officialisé une bonne partie de ses recrues, avec en tête de gondole l’expérimenté demi de mêlée venu de Clermont, Morgan Parra (33 ans, 72 sélections). Les talonneurs français Mickaël Ivaldi (en provenance de Lyon, 32 ans) et Lucas Peyreblanques (Biarritz, 24 ans), les troisièmes lignes français Mathieu Hirigoyen (Biarritz, 23 ans) et Julien Ory (Toulon, 26 ans), le troisième ligne samoan Giovanni Habel Kuffner (Pau, 26 ans), le troisième ligne géorgien Giorgi Tsutskiridze (Aurillac/Pro D2, 25 ans, 22 sélections) et l'ailier Stéphane Ahmed (Montauban/Pro D2, 23 ans) complètent le recrutement.