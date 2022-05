Stade Français: Tolu Latu confirme son départ

Vivement critiqué ces dernières semaines par son président Hans-Peter Wild, le talonneur Tolu Latu a annoncé son départ du Stade Français sur les réseaux sociaux.

Le divorce est bel et bien consommé. Suspendu onze semaines après son carton rouge reçu contre le Racing 92 en Champions Cup, le talonneur du Stade Français, Tolu Latu, a annoncé son départ du club parisien sur les réseaux sociaux. "C'est avec le cœur lourd que je vous annonce que je quitte le club du Stade Français. Il est temps pour moi de rentrer à la maison et de commencer le prochain chapitre de carrière. Merci au Stade Français de m'avoir reçu et merci aux supporters de m'avoir soutenu ! MERCI", a-t-il écrit sur Instagram.

Vivement critiqué par son président

L'Australien aura donc disputé son dernier match le 9 avril dernier, lors du 8e de finale aller de la Champions Cup. Exclu à la 67e minute pour un "contact dangereux", Tolu Latu a commis "un acte intentionnel de jeu déloyal" selon la commission disciplinaire de l'European Professional Club Rugby, qui a prononcé une suspension de onze semaines.

Le talonneur n'avait pas été épargné par le propriétaire et président du Stade Français, qui avait publiquement critiqué son hygiène de vie. "Avec deux cartons rouges et six cartons jaunes depuis le début de saison, Latu passe plus de temps en dehors du terrain", a pesté Hans-Peter Wild dans L'Équipe, évoquant également les problèmes d’alcool de l’Australien, placé en garde à vue pour conduite en état d’ivresse il y a un an. "Il doit se soigner, réorganiser sa vie, on peut l’aider, mais comme avec toute addiction, Latu est comme un éléphant dans votre salon. Pour résoudre le problème, il faut sortir l’éléphant et non sortir les objets qui cassent."