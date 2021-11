France-All Blacks: pourquoi la victoire des Bleus est un record

Le XV de France a été étincelant pour battre la Nouvelle-Zélande, ce samedi au Stade de France (40-25). Une victoire record pour les Bleus face aux All Blacks, la première depuis 2009.

Une communion exceptionnelle pour un exploit majeur: les Bleus ont profité de l'ambiance du Stade de France ce samedi, au moment de célébrer la victoire qu'ils venaient de sceller face à la Nouvelle-Zélande (40-25), dans leur dernier match de la tournée d'automne.

Une première parisienne depuis 1973

Un succès record. Déjà, pour poser les bases, quelques chiffres: il s'agit de la première victoire du XV de France contre les All Blacks depuis 2009. Depuis, les Français restaient sur 14 défaites d'affilée face à leurs illustres rivaux. Le dernier succès tricolore face aux Néo-Zélandais en France remontait à 2000. C'était à Marseille. Pour une dernière victoire à Paris, il fallait carrément remonter jusqu'en 1973!

Mais le record le plus marquant concerne le score: jamais les Bleus n'avaient battu les All Blacks sur un écart aussi grand (+15 points). Jusque-là, la plus large victoire française datait de la tournée d’été 1994 (22-8). Autant dire que l'exploit est majuscule de la part de l'équipe de France, avec ses quatre essais... touts transformés par un Melvyn Jaminet qui termine sur un 100% au pied.

"C'était vraiment un objectif, c'est le 20e match de notre mission, un rendez-vous vérité. Les joueurs, le staff, le public ont répondu présent ce soir, a salué le sélectionneur Fabien Galthié sur France 2. L'équipe a été à la hauteur de ce qu'on s'était promis. On vit un moment de communion avec notre public."