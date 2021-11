XV de France-All Blacks en direct: les Bleus à la recherche du gros coup

France - Nouvelle-Zélande en direct

Bonjour à tous et bienvenue sur RMC Sport ! Suivez avec nous le test-match très attendu entre le XV de France et les All Blacks, ce samedi au Stade de France (17h). Après avoir battu l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15), sans pleinement convaincre, les Bleus concluent leur tournée d'automne face aux triples champions du monde (1987, 2011, 2015), qui sont tombés en Irlande le week-end dernier (29-20).