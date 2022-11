France-Australie: "Les Français sont les meilleurs du monde", juge Skelton

L’Australien Will Skelton s’apprête à défier les Bleus au Stade de France ce samedi (21h). L’occasion pour le deuxième ligne du Stade Rochelais de se mesurer à ce qui se fait de mieux au monde selon lui, surtout que le colosse a été privé des Wallabies durant de longues années entre 2016 et 2021. Il s’explique pour RMC Sport.

Will Skelton, vous avez retrouvé la sélection australienne en novembre 2021 après cinq ans d’absence, comment avez-vous vécu ce retour ?

Ça a été incroyable. J’ai retrouvé un environnement totalement différent de ce que j’avais connu avec les Wallabies. C’est rafraichissant. Le coaching de Dave (Rennie, le sélectionneur ndlr), il y a de jeunes joueurs, une nouvelle façon de jouer au rugby. Ça a été vraiment une bonne expérience.

Malgré tout vous n’avez pas participé au Rugby Championship cet été. Avez-vous la sensation que c’est plus difficile pour vous de jouer en sélection parce que vous évoluez en Top 14 ?

Oui, je pense. Mais j’ai eu une discussion avec Dave (Rennie), il m’a dit qu’il ne m’avait pas sélectionné cet été pour le Rugby Championship suite à ma longue saison en club. Bien sûr que ce sera difficile d’être sélectionné pour la Coupe du monde. Mais je suis très heureux que les règles de sélection aient changé (avant, les joueurs qui évoluaient hors de l’Australie ne pouvaient être sélectionnés), content que les nombreux gars qui jouent hors de l’Australie puissent désormais postuler. Ça va apporter beaucoup à notre pays.

"On sera prêt pour la Coupe du monde"

Quelles sont les forces des Wallabies à un an de la Coupe du monde ?

On a vraiment un joli paquet de jeunes joueurs extrêmement talentueux. Len Ikitau, Hunter Paisami, Taniela Tupou…Oui, c’est vrai qu’on n’a pas eu de bons résultats sur les derniers mois mais je suis sûr que pour la Coupe du monde on sera prêt.

Ce match contre la France sera évidemment particulier pour vous qui avez prolongé jusqu’en 2025 à la Rochelle…

Oui, c’est sûr. Quand j’étais aux Saracens, on jouait beaucoup contre l’Angleterre. C’est toujours spécial de jouer contre des coéquipiers avec qui tu partages ton quotidien en club. Mais on a envie de jouer contre les meilleures équipes du monde et pour moi, les Français sont actuellement les meilleurs du monde. Ça va être un gros test et ce sera très difficile pour nous.

Quelle est la clé pour faire douter les Bleus ?

(Il soupire) Dupont est le meilleur joueur de l’année... Greg Aldritt fait peur à tout le monde... Pour nous, jouer la France veut dire être prêt à chaque poste sur le terrain. Franchement, c’est difficile de dire comment ils jouent, comment les battre, ils sont menaçants partout. Penaud sur l’aile, Moefana sur une autre aile... Jo Danty est un destructeur... Ils ont des joueurs très dangereux dans leur pack. Et on devra jouer à notre meilleur niveau pour les battre.