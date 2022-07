Japon-France en direct: les Bleus bousculés mais au contact

Les grands retours d'Ollivon et Jalibert

Malgré l'absence de nombreux cadres laissés au repos (Dupont, Ntamack...) ou engagés en finale du Top 14 (cela concerne des Montpelliérains et Castrais, les Bleus ont tout de même fière allure avec de nombreux habitués comme Charles Ollivon, capitaine, qui fait son grand retour en sélection après plus d’un an d’absence en raison d’une grave blessure (rupture du ligament croisé du genou gauche en juin 2021).

Matthieu Jalibert, qui n’a plus joué avec les Bleus depuis le succès de prestige face à la Nouvelle-Zélande (40-25) en raison de blessures au quadriceps, profite de l’absence de Romain Ntamack pour prendre place à l’ouverture.

Il formera la charnière avec le demi de mêlée Maxime Lucu, habituelle doublure d’Antoine Dupont. Le duo sera à la baguette devant la paire de centres composée de Virimi Vakatawa et Yoram Moefana, habitués de cette équipe. C’est également le cas du troisième ligne Dylan Cretin, du deuxième ligne Thibaud Flament, des piliers Demba Bamba et Jean-Baptiste Gros et du talonneur Peato Mauvaka, très intégrés dans la rotation de Fabien Galthié et promus titulaires cette fois. Matthis Lebel (2 sélections) aura aussi sa chance à l'aile dans une équipe de 25 ans de moyenne d'âge (pour 11 sélections de moyenne).